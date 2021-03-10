Ягупова указом Президента Украины награждена орденом княгини Ольги III степени

Алина Ягупова / Фото - ФБУ

Капитан женской сборной Украины Алины Ягупова награждена президентским Указом орденом княгини Ольги III степени. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.





Как отмечено в Указе, награду присвоено за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины.





В составе сборной Украины Ягупова участвовала в четырех чемпионатах Европы. В минувшем сезоне 29-летняя украинка стала MVP Евролиги в составе турецкого «Фенербахче», за который сейчас и выступает.



