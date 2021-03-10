Ягупова помогла «Фенербахче» обыграть «Бешикташ»
Ягупова указом Президента Украины награждена орденом княгини Ольги III степени
Лидер «Фенербахче» в минувшем сезоне стала MVP Евролиги
Алина Ягупова / Фото - ФБУ
Капитан женской сборной Украины Алины Ягупова награждена президентским Указом орденом княгини Ольги III степени. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Как отмечено в Указе, награду присвоено за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины.
В составе сборной Украины Ягупова участвовала в четырех чемпионатах Европы. В минувшем сезоне 29-летняя украинка стала MVP Евролиги в составе турецкого «Фенербахче», за который сейчас и выступает.
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