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01:00 Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс 144:99 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 96:117 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 117:112 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс 144:109 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс 113:105 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 100:103 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз 118:130 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бостон Селтикс 108:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Юта Джаз 104:110 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 113:114 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс 117:132 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс 100:113 4-я четверть
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19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
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02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован

Ягупова – в топ-10 невероятных перфомансов года по версии FIBA

Также в рейтинг попала и главная звезда «Даллас Маверикс»
Баскетбол Украинские легионеры
07:17
Ягупова – в топ-10 невероятных перфомансов года по версии FIBA
Алина Ягупова / Фото - ФБУ
FIBA на своем официальном сайте обнародовала топ-10 невероятных перфомансов в турнирах под своей эгидой – еврокубках, соревнованиях за сборную, в том числе на Олимпийских играх.

В основном в рейтинг попали перфомансы на Олимпийских играх – 48 очков, 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шота Луки Дончича за Словению в матче против Австралии, 18 ассистов японки Руи Мачиды о Франции в полуфинале ОИ, 42 очка Петти Милса в бронзовом финале Токио-2020, 17 из 18 очков Ху Цзиньцу за Китай против Нидерландов в баскетболе 3х3 в столице Японии.

Нашлось место в топ-10 и для украинки Алины Ягуповой, которая в этом году не принимала участие в Евробаскете или Олимпийских играх, зато успешно Ягупова выступала в Евролиге. Рекордные 32 очка (11 из 16 бросков) и 7 передач при рейтинге эффективности +40 помогли «Фенербахче» украинка победить в дерби «Галатасарай» в четвертьфинале Еврокубка.

Накануне главный тренер сборной Украины Срджан Радулович назвал Ягупову лучшей баскетболисткой мира на данный момент.
Владимир Кириченко
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Теги

Даллас Маверикс Алина Ягупова Лука Дончич

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