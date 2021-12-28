Ягупова принесла «Фенербахче» победу в Евролиге
Ягупова – в топ-10 невероятных перфомансов года по версии FIBA
Также в рейтинг попала и главная звезда «Даллас Маверикс»
Алина Ягупова / Фото - ФБУFIBA на своем официальном сайте обнародовала топ-10 невероятных перфомансов в турнирах под своей эгидой – еврокубках, соревнованиях за сборную, в том числе на Олимпийских играх.
В основном в рейтинг попали перфомансы на Олимпийских играх – 48 очков, 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шота Луки Дончича за Словению в матче против Австралии, 18 ассистов японки Руи Мачиды о Франции в полуфинале ОИ, 42 очка Петти Милса в бронзовом финале Токио-2020, 17 из 18 очков Ху Цзиньцу за Китай против Нидерландов в баскетболе 3х3 в столице Японии.
Нашлось место в топ-10 и для украинки Алины Ягуповой, которая в этом году не принимала участие в Евробаскете или Олимпийских играх, зато успешно Ягупова выступала в Евролиге. Рекордные 32 очка (11 из 16 бросков) и 7 передач при рейтинге эффективности +40 помогли «Фенербахче» украинка победить в дерби «Галатасарай» в четвертьфинале Еврокубка.
Накануне главный тренер сборной Украины Срджан Радулович назвал Ягупову лучшей баскетболисткой мира на данный момент.
Комментарии 0