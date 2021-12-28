Ягупова – в топ-10 невероятных перфомансов года по версии FIBA

Также в рейтинг попала и главная звезда «Даллас Маверикс»

Алина Ягупова / Фото - ФБУ

FIBA на своемобнародовала топ-10 невероятных перфомансов в турнирах под своей эгидой – еврокубках, соревнованиях за сборную, в том числе на Олимпийских играх.В основном в рейтинг попали перфомансы на Олимпийских играх – 48 очков, 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шотаза Словению в матче против Австралии, 18 ассистов японкио Франции в полуфинале ОИ, 42 очкав бронзовом финале Токио-2020, 17 из 18 очковза Китай против Нидерландов в баскетболе 3х3 в столице Японии.Нашлось место в топ-10 и для украинки, которая в этом году не принимала участие в Евробаскете или Олимпийских играх, зато успешно Ягупова выступала в Евролиге. Рекордные 32 очка (11 из 16 бросков) и 7 передач при рейтинге эффективности +40 помогли «Фенербахче» украинка победить в дерби «Галатасарай» в четвертьфинале Еврокубка.Накануне главный тренер сборной Украины