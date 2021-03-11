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Ягупова второй год подряд претендует на титул MVP Евролиги
Украинка попала в пятерку сильнейших игроков несмотря на то, что проводит в Евролиги не полный сезон
Алина Ягупова
FIBA внесла в список претенденток на титул MVP нынешнего сезона Евролиги украинку Алину Ягупову, которая выступает за «Фенербахче» и выигрывала этот титул в прошлом году, сообщает пресс-служба ФБУ.
Начало текущего сезона Евролиги украинка пропустила из-за выступлений за не выступающей в турнире «Чукурову»
В начале года Ягупова вернулась в «Фенербахче» и с того момента несколько раз попадала в символическую сборную и признавалась лучшим игроком тура.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Ягупову Орденом им. Княгини Ольги III степени.
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