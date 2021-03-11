Ягупова второй год подряд претендует на титул MVP Евролиги

Алина Ягупова

FIBA внесла в список претенденток на титул MVP нынешнего сезона Евролиги украинку Алину Ягупову, которая выступает за «Фенербахче» и выигрывала этот титул в прошлом году, сообщает пресс-служба ФБУ.

Начало текущего сезона Евролиги украинка пропустила из-за выступлений за не выступающей в турнире «Чукурову»

В начале года Ягупова вернулась в «Фенербахче» и с того момента несколько раз попадала в символическую сборную и признавалась лучшим игроком тура.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Ягупову Орденом им. Княгини Ольги III степени.