Яннис Адетокунбо превзошел достижение Абдул-Джаббара

Форвард «Милуоки» установил новый рекорд франшизы

Яннис Адетокунбо / фото - hoopshabit.com

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 передач и 15 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (131:121).

Адетокунбо оформил 7 трипл-дабл за карьеру с 30 и более очками, что позволило ему побить рекорд Карима Абдул-Джаббара в истории франшизы «Бакс».

Адетокунбо также стал первым игроком в истории «Милуоки», который оформлял трипл-дабл в 3 играх подряд.

Другая звезда НБА – Леброн Джеймс также установил уникальный рекорд.