Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
Ярче чем у «Будивельника»? Стефенс показал новую арену «Прометея»
Арена клуба готовится к новому сезону Суперлиги
Ди Джей Стефенс / Фото: ФБУ
Американский форвард «Прометея» Ди Джей Стефенс опубликовал в Instagram фото новой арены клуба в Слобожанском.
Напомним, в результате конфликта с местными властями в Каменском «Прометей» перебрался в ПГТ Слобожанское в Днепропетровской области.
Ранее стало известно, что киевский «Будивельник» будет проводить свои матчи в столичном фитнес-клубе.
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