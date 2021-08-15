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Ярче чем у «Будивельника»? Стефенс показал новую арену «Прометея»

Арена клуба готовится к новому сезону Суперлиги

Баскетбол Суперлига
17:35
Ярче чем у «Будивельника»? Стефенс показал новую арену «Прометея»
Ди Джей Стефенс / Фото: ФБУ

Американский форвард «Прометея» Ди Джей Стефенс опубликовал в Instagram фото новой арены клуба в Слобожанском.

 

Напомним, в результате конфликта с местными властями в Каменском «Прометей» перебрался в ПГТ Слобожанское в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что киевский «Будивельник» будет проводить свои матчи в столичном фитнес-клубе.

Карен Агабекян
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Ди Джей Стефенс Прометей

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