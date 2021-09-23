Форвард «Прометея»: «Дальше хотим выиграть Кубок и Суперлигу Украины»
Яркое начало сезона. Хайлайты матча «Прометей» – «Будивельник»
Команды разыграли Суперкубок Украины
Фото: пресс-служба «Прометея»
«Прометей» в напряженном и очень результативном матче обыграл «Будивельник» (104:99), завоевав Суперкубок Украины.
Видеообзор матча:
Напомним, после игры президент «Прометея» не скрывал эмоций, а главный тренер команды заявил, что встреча показала, насколько качественным является украинский баскетбол.
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