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матч-центр : Баскетбол
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Яркое начало сезона. Хайлайты матча «Прометей» – «Будивельник»

Команды разыграли Суперкубок Украины
Баскетбол Суперлига
12:59
Яркое начало сезона. Хайлайты матча «Прометей» – «Будивельник»
Фото: пресс-служба «Прометея»

«Прометей» в напряженном и очень результативном матче обыграл «Будивельник» (104:99), завоевав Суперкубок Украины.

Видеообзор матча:

Напомним, после игры президент «Прометея» не скрывал эмоций, а главный тренер команды заявил, что встреча показала, насколько качественным является украинский баскетбол.

Сергей Остапенко
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