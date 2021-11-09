MVP сезона 2020/21 Йокич не сыграет за сборную Сербии этим летом
Йокич сильно толкнул в спину Морриса после провокации от форварда
Оба игрока были удалены
Фото: denverpost.com
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич умышленно ударил форварда «Майами Хит» Маркиффа Морриса в спину после фола в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА.
Оба игрока получили неспортивный фол второй степени и были удалены с площадки. После действий Йокича началась потасовка, в результате которой судьи выдали технический фол лидеру «Хит» Джимми Батлеру.
Морриса унесли с площадки на носилках, но позже он смог сам покинуть раздевалку «Майами». У форварда травма шеи.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Денвер» обыграл «Майами».