Йокич сильно толкнул в спину Морриса после провокации от форварда

Оба игрока были удалены

Фото: denverpost.com

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич умышленно ударил форварда «Майами Хит» Маркиффа Морриса в спину после фола в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА.

Оба игрока получили неспортивный фол второй степени и были удалены с площадки. После действий Йокича началась потасовка, в результате которой судьи выдали технический фол лидеру «Хит» Джимми Батлеру.

Морриса унесли с площадки на носилках, но позже он смог сам покинуть раздевалку «Майами». У форварда травма шеи.

В рамках регулярного чемпионата НБА «Денвер» обыграл «Майами».