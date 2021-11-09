Йокич сильно толкнул в спину Морриса после провокации от форварда
Йокич: «Я не должен был реагировать подобным образом, но все случилось на эмоциях»
Действующий MVP прокомментировал стычку с Моррисом
Никола Йокич / фото - yardbarker.com
Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал стычку с форвардом «Майами» Маркиффом Моррисом.
Серба цитирует ESPN:
«Это был глупый поступок. Я сожалею, мне стыдно, что так вышло.
Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но я не должен был реагировать вот таким образом... Бывает. Мне стыдно. Не должен был реагировать подобным образом, но мне надо было защищать себя. Все случилось на эмоциях».
Никола Йокич умышленно ударил Маркиффа Морриса в спину после фола в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА.