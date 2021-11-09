Йокич: «Я не должен был реагировать подобным образом, но все случилось на эмоциях»

Никола Йокич / фото - yardbarker.com

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал стычку с форвардом «Майами» Маркиффом Моррисом.

Серба цитирует ESPN:

Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но я не должен был реагировать вот таким образом... Бывает. Мне стыдно. Не должен был реагировать подобным образом, но мне надо было защищать себя. Все случилось на эмоциях».