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Йокич: «Я не должен был реагировать подобным образом, но все случилось на эмоциях»

Действующий MVP прокомментировал стычку с Моррисом
Баскетбол НБА
10:00
Йокич: «Я не должен был реагировать подобным образом, но все случилось на эмоциях»
Никола Йокич / фото - yardbarker.com

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал стычку с форвардом «Майами» Маркиффом Моррисом.

Серба цитирует ESPN:

«Это был глупый поступок. Я сожалею, мне стыдно, что так вышло.

Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но я не должен был реагировать вот таким образом... Бывает. Мне стыдно. Не должен был реагировать подобным образом, но мне надо было защищать себя. Все случилось на эмоциях».

Никола Йокич умышленно ударил Маркиффа Морриса в спину после фола в четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Никола Йокич Денвер Наггетс Майами Хит

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