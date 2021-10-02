Юшкин: «Благодарен ребятам за то, что после такого унизительного и сокрушительного поражения в Киеве не опустились руки»

Главный тренер «Одессы» Олег Юшкин прокомментировал победу над «Черкасскими Мавпами» (86:81), которая стала первой для его команды в Суперлиге:

Продолжили бороться за себя и за клуб. Это принесло результат. У нас был выше процент точности. После наших бросков у «Мавп» было меньше возможности подбирать. Не могу объяснить, почему проиграли подбор. Не могу объяснить почти двукратное тотальное превосходство «Мавп» по подбору. Пугающие цифры: 18-35. Хорошо, что разница была в 10 потерь и это отставание в подборах нивелировалось. При одинаковом количестве потерь с таким подбором выиграть было бы нереально. Коллисон взял на себя, забил. Команда поверила. Тренер не может назначить лидера. В какой-то момент находится человек, который уверен в своих силах и берет на себя лидерство. У нас не было предсезонки. Сегодняшняя игра показала, что Чак может. Взял забил две очень важных трехочковых. Конечно, не без помощи Агафонова. Было хорошее взаимодействие».