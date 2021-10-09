Рывок в концовке матча не помог «Николаеву» во встрече с «Одессой»
Юшкин: «Играли волнообразно»
«Одесса» добыла первую домашнею победу в сезоне
Главный тренер «Одессы» Олег Юшкин прокомментировал победу над «Николаевом» (79:76) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Поздравляю болельщиков и всех причастных к нашему клубу с первой домашней победой. Игра выдалась очень непростой. Играли волнообразно. С +16 упали до +5. С +20 до одного очка. Можем играть как хорошо, так и плохо. Надо делать выводы из таких игр и стараться эти волны как-то нивелировать. Не могу не отдать должное команде соперника, которая при двух нокдаунах не опустила руки, билась до последнего и имела шансы на победу в концовке».
В другом матче игрового дня встречались «Химик» и «Кривбасс».
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