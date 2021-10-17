«Соколы» выиграли третий матч кряду в Суперлиге
Юшкин назвал главную причину поражения «Одессы» от «Харьковских Соколов»
Специалист сакцентировал внимание на подборах
Главный тренер «Одессы» Олег Юшкин прокомментировал поражение от «Харьковских Соколов» (68:79) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Хочу поздравить «Соколов», потому что, кроме подбора, мы проиграли в агрессии. «Соколы» были агрессивней и в защите, и в нападении. Эта агрессия вылилась в преимущество в подборах.
Эти подборы дали им +18-19 атак при ровной относительно игре. Это непозволительная роскошь, которой «Харьков» воспользовался»
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