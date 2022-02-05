«Юта» разобралась с «Бруклином», «Бостон» обыграл «Детройт»
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Бостон» 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)
«Детройт»: Диалло (21 + 14 подборов), Бей (21), Грант (10), Стюарт (6 + 17 подборов), Джозеф (4) – старт; Хэйс (11), Лайлс (9), Джексон (6), Макгрудер (3), Олиник (2).
«Бостон»: Тейтум (24 + 9 подборов), Браун (13 + 7 подборов), Р. Уильямс (11 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Смарт (6 + 6 передач), Хорфорд (4 + 10 подборов) – старт; Ричардсон (12), Шредер (10), Лэнгфорд (9), Г. Уильямс (7), Притчард (6), Несмит (0), Фернанду (0), Кантер Фридом (0).
«Шарлотт» – «Кливленд» 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26)
«Шарлотт»: Розир (24), Болл (15 + 6 потерь), Бриджес (12 + 7 передач), Пламли (8 + 11 подборов), Хэйворд (7) – старт; Убре (21 + 9 подборов), Вашингтон (8 + 9 подборов), Коди Мартин (6).
«Кливленд»: Аллен (29 + 22 подбора), Гудвин (12 + 9 передач + 5 потерь), Окоро (9), Мобли (8 + 8 подборов), Осман (5) – старт; Лав (25 + 9 подборов), Уэйд (8), Стивенс (4), Рондо (2).
«Индиана» – «Чикаго» 115:122 (33:40, 29:25, 28:28, 25:29)
«Индиана»: Леверт (42 + 8 передач), Тэйлор (21 + 14 подборов), Дуарте (12), Дж. Холидэй (9), Крэйг (5) – старт; Вашингтон (17 + 7 подборов), Стивенсон (5), Бриссетт (2), Перри (2), Лэмб (0).
«Чикаго»: Вучевич (36 + 17 подборов), Дерозан (31 + 7 передач + 6 потерь), Грин (16), Досунму (15 + 14 передач), Браун (9) – старт; Томас (10), М. Хилл (5), Кук (0), Брэдли (0).
«Торонто» – «Атланта» 125:114 (39:28, 21:31, 36:27, 29:28)
«Торонто»: Сиакам (33 + 9 подборов), Ванвлит (26 + 11 передач), Трент (19), Барнс (16 + 9 подборов + 5 потерь), Ануноби (8 + 10 подборов) – старт; Буше (11 + 8 подборов), Ачиува (10), Берч (2), Бэнтон (0).
«Атланта»: Коллинз (23), Хантер (23), Янг (22 + 13 передач), Капела (8 + 9 подборов), Хертер (7) – старт; Богданович (18), Райт (8), Оконгву (4), Уильямс (1).
«Сан-Антонио» – «Хьюстон» 131:106 (33:25, 24:29, 40:23, 34:29)
«Сан-Антонио»: Джонсон (28 + 7 подборов), Пелтль (21 + 10 подборов), Мюррэй (19 + 7 подборов + 11 передач), Макдермотт (19), Уайт (12 + 7 передач) – старт; Коллинз (10 + 7 подборов), Примо (8), Джонс (6), Васселл (4), Бэйтс-Диоп (4), Эрнангомес (0).
«Хьюстон»: Вуд (13 + 11 подборов), Грин (12), Тэйт (11), Гордон (9), Портер (5) – старт; Кристофер (23), Шенгюн (18), Мартин (8), Брукс (3), Мэтьюз (2), Нваба (2).
«Денвер» – «Новый Орлеан» 105:113 (29:27, 23:24, 30:31, 23:31)
«Денвер»: Йокич (25 + 12 подборов + 9 передач), Моррис (19), Бартон (17), Рид (9), Грин (5) – старт; Ннаджи (8), Хайлэнд (8), Форбс (6), Грин (5), Риверс (3).
«Новый Орлеан»: Джонс (25), Ингрэм (23 + 12 передач), Хэйс (22 + 11 подборов), Валанчюнас (18 + 7 подборов), Грэм (6) – старт; Александер-Уокер (10 + 5 потерь), Альварадо (5), Кларк (2), Мерфи (2), Маршалл (0).
«Юта» – «Бруклин» 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29)
«Юта»: Митчелл (27 + 6 передач), Богданович (19 + 11 подборов), Конли (14), Азубуйке (10 + 11 подборов), О'Нил (6) – старт; Паскалл (16), Уайтсайд (15 + 8 подборов), Форрест (8 + 7 передач), Батлер (5 + 6 передач), Гэй (5), Хьюз (0).
«Бруклин»: Ирвинг (15 + 6 передач), Миллс (11), Джонсон (2), Клэкстон (0), Эдвардс (0) – старт; Томас (30), Бембри (13), Шарп (11 + 8 подборов), Гриффин (9), Браун (6), Картер (5).
«Портленд» – «Оклахома-Сити» 93:96 (19:21, 31:25, 26:29, 17:21)
«Портленд»: Саймонс (19), Макколлум (19), Нуркич (14 + 16 подборов), Снелл (13 + 8 подборов), Эллеби (7 + 8 подборов) – старт; Уотфорд (8), Браун (7), Смит (6), Маклемор (0).
«Оклахома-Сити»: Дорт (23 + 7 подборов), Гидди (16 + 7 подборов), Диаките (12 + 7 подборов), Мэнн (9), Бэйзли (4 + 12 подборов) – старт; Мускала (11), Джером (11 + 8 передач), Уильямс (10), Маледон (0).
«Даллас» – «Филадельфия» 107:98 (24:33, 29:30, 32:15, 22:20)
«Даллас»: Дончич (33 + 13 подборов + 15 передач), Буллок (20), Брансон (19), Пауэлл (14), Финни-Смит (13) – старт; Ниликина (4), Марьянович (2), Берк (2), Грин (0 + 7 подборов), Крисс (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (27 + 13 подборов), Макси (18 + 6 передач), Харрис (13), Сет Карри (11), Тайбулл (6) – старт; Ньянг (13), Драммонд (6 + 7 подборов), Грин (4), Джо (0).
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