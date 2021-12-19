Забирченко: «У меня никогда в жизни не было такой беззубой команды»

Специалист возложил на своих подопечных ответственность за плохую игру





Дмитрий Забирченко / Фото: ФБУ Главный тренер «Тернополя» Дмитрий Забирченко прокомментировал поражение в матче с «Запорожьем»,

«Не хочется говорить плохих вещей о своих игроках, но пора кому-то брать ответственность на себя. Мы не можем забить из-под кольца или открытый трехочковый. Это не задача тренера на площадке, но можно найти замену. Сильные стороны никто не может использовать. Это издевательство над баскетболом с нашей стороны. Издевательство над своими и запорожскими болельщиками.

Им понравилось, что «Запорожье» выиграло, но смотреть такой баскетбол нет никакого удовольствия. Это наша вина. У меня никогда в жизни не было такой беззубой команды. Впервые такое в игровой и тренерской карьере. С моим характером тяжело это понять и принять. Пусть руководство делает какие-то выводы. Так продолжаться не может. Первая половина сезона провальная. Мы отдали многое в первом круге. Когда ротировали состав, игра улучшилась, но победы не пришли. Сегодня такая игра, когда на пресс-конференции просто нечего говорить. Очень тяжело справляться с такой игрой». Напомним, на текущий момент «Тернополь» находится в числе аутсайдеров Суперлиги.