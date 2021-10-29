«Запорожье» добыло победу в напряженном матче с «Николаевом»

Запорожцы прервали серию из двух поражений

Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Запорожье» прервало серию из двух поражений домашней победой над «Николаевом» со счетом 93:87.

Команды шли вровень на протяжении всего матча и лишь в заключительной четверти «Запорожье» смогло оформить рывок. Финальный отрезок и определил победителя противостояния.

Самыми результативными игроками встречи стали Сизов и Волкер, каждый из которых записал на свой счет по 19 пунктов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Николаев» 93:87 (19:22, 24:23, 18:21, 32:21)

«Запорожье»: Максвелл (15), Фрэнсис (17), Сизов (20), Джозеф (12+11 передач), Мальчевский (15), Титов (2), Михеев (7), Удрас (5).

«Николаев»: Никсон (12), Уокер (19 + 10 передач), Барнис (13), Кальниченко (7), Тищенко (13), Хохоник (1), Онуфриев (9), Дубоненко (7), Рокас (6).