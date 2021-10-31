«Запорожье» добыло пятую победу в сезоне благодаря сумасшедшей последней четверти

«Кривбасс» отдал матч в четвертой 10-минутке

Фото: superleague.in.ua

В матче регулярного чемпионата Суперлиги «Запорожье» обыграло «Кривбасс» и добыло пятую победу в чемпионате Украины.



Гости лучше выглядели на протяжении почти всего матча и на заключительную четверть выходили с комфортными «+6».

Но запорожане с невероятным настроем вышли на последнюю 10-минутку, совершив рывок в девять очков. А у «Кривбасса» игра в четвертой четверти разгладилась – всего 9 пунктов и реализация 22 % с игры.

У «Запорожья» лучшим бомбардиром стал Ясин Джозеф с 19-ю очками, а у «Кривбасса» столько же набрал Эдвард Полайт.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

«Запорожье» – «Кривбасс» 80:70 (26:29, 17:19, 12:13, 25:9)

«Запорожье»: Джозеф 19 + 5 подборов + 9 передач, Френсис 12, Сизов 11, Максвелл 7, Морозов – старт; Удрас 12 + 5 подборов, Мальчевский 9 + 10 подборов, Михеев 6, Титов 4.

«Кривбасс»: Полайт 19 + 6 подборов, Мотли 11 + 6 подборов, Артамонов 11, Коренюк 10, Латкович 6 + 6 передач – старт; Попович 6, Бондарчук 5, Коупленд 2, Старцев, Фролов.