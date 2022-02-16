«Запорожье» из-за страха вторжения России покинули два легионера

Это не первые игроки, оставившие команду по той же причине

Фото: БК Запорожье

Легионеры Дэйшон Фрэнсис и Ясин Джозеф покинули БК «Запорожье». Об этом сообщила пресс-служба клуба.



В клубе заявили, что игроки покинули Украину из-за требований правительств США и Канады.

«Оба высказали только теплые слова в адрес клуба, болельщиков, партнеров и тренеров. Ребята действительно покидали Украину с тяжелым сердцем. Клуб поблагодарил игроков, которые были лидерами БК «Запорожье», дарили яркие хайлайты украинским болельщикам и оставались большими профессионалами».

Также в клубе отметили, что другие легионеры «Запорожья» остались в команде и тренируются в Тернополе.

Напомним, ранее из-за тех же причин клуб расстался с американским бигмэном Эваном Максвеллом.



