«Будивельник» разобрался с «Запорожьем» на выезде
«Запорожье» из-за страха вторжения России покинули два легионера
Это не первые игроки, оставившие команду по той же причине
Фото: БК Запорожье
Легионеры Дэйшон Фрэнсис и Ясин Джозеф покинули БК «Запорожье». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В клубе заявили, что игроки покинули Украину из-за требований правительств США и Канады.
«Оба высказали только теплые слова в адрес клуба, болельщиков, партнеров и тренеров. Ребята действительно покидали Украину с тяжелым сердцем.
Клуб поблагодарил игроков, которые были лидерами БК «Запорожье», дарили яркие хайлайты украинским болельщикам и оставались большими профессионалами».
Также в клубе отметили, что другие легионеры «Запорожья» остались в команде и тренируются в Тернополе.
Напомним, ранее из-за тех же причин клуб расстался с американским бигмэном Эваном Максвеллом.
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