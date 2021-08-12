«Запорожье» объявило о создании попечительского совета

В клубе пытаются наполнить свой бюджет





Фото: БК Запорожье

БК «Запорожье» в Facebook объявил о создании попечительского совета клуба.



В клубе напомнили, что у них на новый сезоне бюджет остается одним из самых маленьких в Суперлиге.

«С целью наполнения бюджета и создания более финансово мощного фундамента клуба, руководство БК «Запорожье» приглашает неравнодушных к баскетболу бизнесменов присоединиться к попечительскому совету клуба».

Инициатором создания попечительского совета и первым его членом стал владелец одной из туристических компаний Александр Суркис.

Остальным членам попечительского совета «Запорожья» обещают рекламу бизнеса во время матчей и просмотр матчей в VIP-ложе.





Напомним, ранее «Запорожье» завершило комплектацию состава на новый сезон.