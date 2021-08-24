«Запорожье» обыграл «Днепр» в контрольном матче

Матч проходил на территории днепрян

фото - БК "Запорожье"

Клубы Суперлиги продолжают предсезонную подготовку. В рамках подготовительного сбора команды играют контрольные матчи.

Чемпион Украины 2019 года «Днепр» провел спарринг против «Запорожья» на паркете СК «Шинник» в Днепре. Известно, что матч завершился со счетом 86:81 в пользу команды гостей.

Команды сыграют реванш на Кубке Прометея.

Недавно стало известно о создании попечительского совета в «Запорожье».