«Киев-Баскет» и «Днепр» узнали соперников по Кубку Европы FIBA
«Запорожье» обыграл «Днепр» в контрольном матче
Матч проходил на территории днепрян
фото - БК "Запорожье"
Клубы Суперлиги продолжают предсезонную подготовку. В рамках подготовительного сбора команды играют контрольные матчи.
Чемпион Украины 2019 года «Днепр» провел спарринг против «Запорожья» на паркете СК «Шинник» в Днепре. Известно, что матч завершился со счетом 86:81 в пользу команды гостей.
Команды сыграют реванш на Кубке Прометея.
Недавно стало известно о создании попечительского совета в «Запорожье».
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