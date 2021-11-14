«Запорожье» обыграло в гостях «Кривбасс»

Победа позволила гостям оторваться от группы аутсайдеров





Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги криворожский «Кривбасс» дома уступил «Запорожью» со счетом 58:69.



В первой половине матча команды выдали две зеркальные четверти. Если в первой лучше выглядел «Кривбасс», то во второй успешнее в атаке было «Запорожье». Не удивительно, что на большой перерыв команды ушли со счетом 32:32.

Во второй половине матча «Запорожью» удалось переломить его ход, благодаря чему третью четверть они завершили с преимуществом в +6, а финальная сирена зафиксировала их преимущество с +11.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» – «Запорожье» 58:69 (12:19, 20:13, 17:23, 9:14)