«Запорожье» победило на выезде «Харьковских Соколов»

«Запорожье» победил «Харьковских Соколов» / фото - ФБУ

В рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Запорожье» победил «Харьковских Соколов» со счетом 65:74.

Несмотря на опасения тренера гостей по поводу физического и психологического состояния команды, гости достаточно уверенно начали поединок. По результативной игры Кефе и партнеров запорожцы выиграли стартовую четверть в 6 очков.

Однако во второй четверти увеличить преимущество не удалось. Зато хозяева постепенно почти отыграли отставание.

Тон атакам гостей с началом второй половины задал дальний попадание Михеева. На заключительную четверть запорожцы уже имели 11 очков запаса.

Этого преимущества гостям оказалось достаточно, чтобы удержать победный результат. Таким образом, запорожцы прервали трехматчевую серию поражений.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Запорожье» 65:74 (21:27, 21:16, 11:21, 12:10)

«Харьковские Соколы»: Граф 16о + 6пд, Пейдж 12 Чумаков 11о + 8пд, Богс 10о + 6пд, Бояркин 7, Немца 6, Шевчекно 2, Пресли 1, Луна, Анисимов.

«Запорожье»: Кефе 30о + 6пр, Тихонов 11о + 11пд, Мальчевский 11о + 5пд, Сизов 9, Форчун 5, Михеев 5, Титов 3, Морозов, Грицак.

Таким образом, «Запорожье» располагается на пятой строчке турнирной таблицы.