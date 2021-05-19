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18:00 Химик - Прометей 63:81 Окончен
20:00 БК Тернополь - БК Запорожье 68:75 Окончен
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«Запорожье» победил «Тернополь» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф

Подопечные Валерия Плеханова победили в тяжелом матче на выезде
Баскетбол Суперлига
19 мая 22:00
«Запорожье» победил «Тернополь» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
«Запорожье» победило «Тернополь» / фото - ФБУ

«Запорожье» победил в третьем матче «Тернополь» со счетом 75:68, выйти в плей-офф, и, таким образом, сделать подарок на день рождения главному тренеру команды Валерию Плеханову.

«Тернополь», впервые играя в этой серии дома, начал довольно бодро. Два трехочковых подряд, сначала от Буренко, а через 30 секунд от Подковырова, завели местные трибуны. И с толку гостей это не сбило. Они проиграли подбор – 5 (2 в атаке) на 9 (4 в атаке), но командно действовали лучше – 5 передач против 3. Также подопечные Валерия Плеханова меньше ошибались, сделав 4 потери, тогда как соперник – 7. Все это позволило им реализовать одинаковое количество выстрелов из игры – 6 на 6, но из них на один трехочковый больше.

С преимуществом +3 «Запорожье» начал вторую четверть. В ней игра была настолько ровной, что по итогам первой половины было заброшено одинаковое количество двухочковых – 9 на 9, одинаковое количество трехочковых – 4 на 4, и только на один штрафной больше у хозяев. Это позволило «Тернополю» уйти на большой перерыв с преимуществом +1.

После отдыха «Запорожье» вернул свое трехочковое преимущество. Подопечные Валерия Плеханова смогли впервые в матче догнать соперника по показателю подборов – 22 на 22. Благодаря этому гости имели возможность реализовывать выстрелы второго шанса, и в третьей 10-минутке забросили 2 трехочковых против одного у хозяев. Стоит отметить Кэффи и Маяускаса, которые на тот момент имели по 15 очков.

Заключительная часть началась с того, что Югба сократил отставание «Тернополя» до минимума. Однако, после этого, в течение четырех минут хозяева вообще не забрасывали. Зато «Запорожье» отметился тремя выстрелами из краски и одним из дальней и увеличил преимущество до 10 очков. На это Дмитрий Забирченко отреагировал тайм-аутом. И в итоге он не помог. «Запорожье» удалось довести дело до победного конца – 75:68 и выйти в полуфинал, сделав Валерию Плеханову подарок на День рождения.

Суперлига. 1 /4  финала. Третий матч

«Тернополь» – «Запорожье» 68:75 (14:17, 19:15, 18:22, 17:21)

«Тернополь»: Буренко 11 + 1 подборов, Югба 9 очков + 6 подборов + 2 передач, Агафонов 10 очков + 4 подборов + 5 передач, Келхон 19 очков + 4 подбора + 5 передач.

«Запорожье»: Мальчевский 12 + 4 подбора, Кэффи 21 очков + 2 подбора + 7 передач, Сизов 9 очков 1 подборов + 1 передач, Тихонов 6 очков + 6 подборов + 1 передач, Маяускас 19 очков + 7 подборов.

Рене Тер Велде
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БК «Тернополь» Запорожье

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