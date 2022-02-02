«Запорожье» подписало контракт с новым форвардом

Ранее игрок выступал в США, Болгарии, Финляндии и Саудовской Аравии

Макол Мавьен

БК «Запорожье» подписал контракт до конца сезона с американским тяжелым форвардом Маколом Мавьеном.



25-летний Мавьен, рост которого составляет 206 см, а вес 100 кг, играл за университет Юты и Нью-Мексико. С сезона 2017/2018 три года играл в команде «Канзас Стейт Уайлдкетс».

В Европу Мавьен перебрался в прошлом сезоне и играл в чемпионатах Болгарии и Финляндии. В начале этого сезона сыграл 8 матчей за команду «Аль Наср Рияд» в Саудовской Аравии, где в среднем за игру набирал 21 очко и делал 13 подборов.

Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса был перенесен матч «Запорожья» против «Днепра» в Суперлиге.