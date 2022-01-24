«Запорожье» на выезде разгромило «Химик»
«Запорожье» рассталось с американским бигмэном
Максвелл покинул команду по семейным обстоятельствам
Эван Максвелл / Фото: БК Запорожье
БК «Запорожье» расстался с американским бигмэном Эваном Максвеллом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Запорожье» выражает слова благодарности американскому форварду Эвану Максвеллу за работу в этом сезоне. Эван вернулся в США по семейным обстоятельствам, предварительно расторгнув контракт по согласию сторон».
В нынешнем сезоне Суперлиги Максвелл в 24 матчах в среднем набирал 11 очков, делал 6.8 подбора за 23 минуты на площадке.
Напомним, ранее в последнем матче Суперлиги «Запороржье» обыграло «Химик».
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