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«Запорожье» рассталось с американским бигмэном

Максвелл покинул команду по семейным обстоятельствам
Баскетбол Суперлига
16:40
«Запорожье» рассталось с американским бигмэном
Эван Максвелл / Фото: БК Запорожье

БК «Запорожье» расстался с американским бигмэном Эваном Максвеллом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Запорожье» выражает слова благодарности американскому форварду Эвану Максвеллу за работу в этом сезоне. Эван вернулся в США по семейным обстоятельствам, предварительно расторгнув контракт по согласию сторон».

В нынешнем сезоне Суперлиги Максвелл в 24 матчах в среднем набирал 11 очков, делал 6.8 подбора за 23 минуты на площадке.

Напомним, ранее в последнем матче Суперлиги «Запороржье» обыграло «Химик».

Карен Агабекян
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