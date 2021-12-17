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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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«Запорожье» с трудом обыграло «Киев-Баскет», добыв 10-ю победу в текущем сезоне

MVP матча – Ясин Джозеф
Баскетбол Суперлига
19:57
«Запорожье» с трудом обыграло «Киев-Баскет», добыв 10-ю победу в текущем сезоне
«Запорожье» с трудом обыграло «Киев-Баскет» / фото - FBU

«Запорожье» добыло тяжелую победу над «Киев-Баскетом» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 70:65.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Ясин Джозеф, набравший 21 очко, 8 подборов, 5 передач и 1 блок-шот при 9-и потерях и 1-м фоле. Среди игроков «Запорожья» также стоит отметить Эвана Маквелла, который в этом матче отличился дабл-даблом (19 очков, 12 подборов). У киевлян лучшим стал Эйвери Вудсон с 16-ю очками, 4-мя подборами и 2-мя передачами в активе.

В таблице «Запорожье» идет на 6-м месте, имея 10 побед после 20-ти матчей. «Киев-Баскет» расположился на 3-й строчке (13 побед в 19-и матчах), уступая «Будивельнику» и «Прометею».

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Киев-Баскет» 70:65 (25:17, 12:15, 11:15, 22:18)

Напомним, в прошлом матче Суперлиги «Будивельник» дома одержал уверенную победу над «Николаевом».

Михаил Рыбак
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