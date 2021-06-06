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«Запорожье» сенсационно вышло в финал Суперлиги

«Киев-Баскет» на своей площадке уступил в пятом матче

Баскетбол Суперлига
6 июня 18:25
«Запорожье» сенсационно вышло в финал Суперлиги
Фото: ФБУ

В Киеве в рамках пятого матча полуфинальной серии плей-офф Суперлиги «Запорожье» победило «Киев-Баскет» со счетом 92:66.

Команда Валерия Плеханова настолько сильно хотела победить, что с первых секунд матча рванула в атаку и начала увеличивать преимущество. Особенно старался Дмитрий Тихонов, у которого хорошо пошла снайперская работа.

После проваленной первой половины матча в 3-й четверти хозяева попытались отыграть отставание, но последняя десятиминутка поставила все на свои места. Проигрыш подборов и борьбы на периметре сделали «Запорожье» финалистом Суперлиги.

Напомним, что 9 июня «Запорожье» в Каменском начнет финальную серию против «Прометея». Отметим, что обе команды – дебютанты финала Суперлиги.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал.

«Киев-Баскет» – «Запорожье» 66:92 (16:26, 13:27, 22:15, 15:24) Счет серии - 2:3

«Киев-Баскет»: Янг 20 Мэйси 14 Павлов 12 Ковалев 8, Тибодо 4о + 5пд, Крутоус 4, Близнюк 2, Коренюк 2, Шевчук.

«Запорожье»: Тихонов 22о + 8пд, Сизов 15о + 5пд + 5пр, Маяускас 15о + 5пд, Грицак 13о + 10пд, Кефе 12о + 6пд + 11пр, Михеев 9о + 5пд, Мальчевский 4, Морозов 2, Титов, Рагимов.

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Теги

Киев-Баскет Запорожье

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