«Запорожье» уверенно расправилось с «Тернополем»

Хозяева в не очень результативном матче лучше сыграли в защите





Фото: БК Запоржье

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Запорожье» дома уверенно обыграло «Тернополь».



В первой четверти команды не лучшим образом проявили себя в атаке, но неплохо защищались. Счет 12:5 для хозяев был приятен, но зрители точно не получили от него никакого удовлетворения.

Во второй десятиминутке игра также не стала очень результативной. При этом, «Тернополь» выровнял ход матча. Однако настоящий провал и разочарование случилось для гостей в третьей четверти, когда идеально отыгравшее в защите и нападении «Запорожье» победило с разницей в 17 очков. После такого отрезка финальная четверть стала формальностью, зафиксировавшей общий счет 75:53.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Тернополь» 75:53 (12:5, 15:19, 26:9, 22:20)