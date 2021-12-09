«Запорожье» в гостях уверенно переиграл «Черкасские Мавпы»

Подопечные Овдеенко отдали лишь одну четверть

«Черкасские Мавпы» – «Запорожье» / Фото - superleague.in.ua

«Черкасские Мавпы» в домашних стенах проиграли «Запорожью в матче регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 71:83.К середине игрового времени стартовой четверти поединка гости полностью адаптировались к сопернику и захватили игровое преимущество. Стартовый отрыв в 9 очков позволил гостям в дальнейшем держать контроль за поединком.«Мавпы» попытались во второй четверти перехватить инициативу. К середине второй четверти соперники набрали всего 6 очков на двоих. Впрочем, к большому перерыву команды успели наверстать упущенное, однако существенно на ситуацию это не повлияло – запорожцы удержали преимущество в счете, хоть оно и сократилась до четырех очков.Гости вернули потерянное во второй половине матча. После нескольких стартовых минут заключительной четверти запас запорожцев уже достигал 17-ти очков. Хозяева держали баланс по трехочковым попаданиям. Один лишьк середине заключительной 10-минутки сумел 5 раз из девяти попыток попасть издали. Однако по всем другим ключевым статистическим показателям хозяева существенно отстали.На последних минутах черкасцы все же успели вновь сократить отставание до 5 очков, однако на большее сил не хватило. Гости из-за агрессивных действий в атаке самого результативного во второй половинедовели встречу до второй в сезоне победы над «Мавпами.Самыми результативным у победителей матча стал(16 очков).Следующий матч «Мавпы» сыграют 11 декабря дома против «Прометея. «Запорожье» в тот же день в Киеве встретится с «Будивельником».«Черкасские Мавпы» –71:83 (19:28, 19:14, 13:19, 20:22)«Черкасские Мавпы»: Д. Максвелл 15о+7пд, Кольченко 15, Дугат 14о+7пр, Конате 7, Ткаченко 4о+5пд – старт; Попов 8, Приймак 4, Первис 2, Сергеев 2, Хамильтон«Запорожье»: Э. Максвелл 16о+6пд, Мальчевский 13о+6пд, Джозеф 11о+9пр, Фрэнсис 10о+8пд, Сизов 10о+5пр – старт; Удрас 14, Михеев 5, Титов 4, Морозов.Следующий матч «Мавпы» сыграют 11 декабря дома против «Прометея. «Запорожье» в тот же день в Киеве встретится с «Будивельником».