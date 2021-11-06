Гинзбург высоко оценил уровень Суперлиги
Защитник «Харьковских Соколов» признан MVP октября в Суперлиге
Американский защитник продолжает феерить в составе своей команды
Майкл Дэвис / Фото - superleague.in.uaЛучшим игроком октября в украинской Суперлиге стал атакующий защитник «Харьковских Соколов» американец Майкл Дэвис. Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Победитель был выбран совместным голосованием болельщиков, капитанов клубов Суперлиги и Федерация баскетбола Украины.
Дэвис сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата, в среднем проводил на площадке 33 минуты, набирал 18,8 очков при 43,2% реализации трехочковых и 49,5% реализации двухочковых бросков. Также в активе игрока 3,6 подбирания и 2,8 передач, а средний рейтинг эффективности – 16,6 балла.
Накануне «Киев-Баскет» в овертайме победил «Тернополь» в матче 12-го тура Суперлиги (85:80).
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