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Защитник «Кливленда» установил рекорд НБА
Рики Рубио вышел со скамейки и решил исход матча
Рики Рубио / Фото: Getty Images
Защитник «Кливленда» Рики Рубио блестяще вошел в игру в матче с «Нью-Йорк Никс» (126:109), отметившись дабл-даблом – 37 очков, 3 подбора и 10 передач.
Испанец стал первым игроком в истории НБА, которому удалось после выхода со скамейки набрать 35+ очков, реализовать более 8 и более бросков с дальней дистанции и сделать 10+ результативных передач, сообщает пресс-служба лиги.
Все результаты матчей НБА за 8 ноября.
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