Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги

Закари Коупленд помог своей команде обыграть «Киев-Баскет»

Фото: ФБУ

Защитник «Кривбасса» Закари Коупленд в матче против «Киев-Баскета» (88:85) установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги.

Американский легионер набрал 46 очков (5/8 двухочковых, 9/15 трехочковых, 9/9 штрафных). В предыдущий раз больше очков набирал игрок «Николаева» Квентин Петерсон, который 15 декабря 2019 года в матче с «Днепром» записал в свой актив 49 баллов.

Отметим, что во встрече против «Киев-Баскета» Коупленд набрал больше половины командных очков.

Напомним, победа над «Киев-Баскетом» стала второй кряду для «Кривбасса».