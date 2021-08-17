Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
Защитник «Прометея»: «При Гинзбурге появилась очень серьезная конкуренция»
Илья Сидоров – о работе с израильским специалистом
Илья Сидоров / Фото - prometeybc.comЗащитник «Прометея» Илья Сидоров в интервью официальному сайту ФБУ прокомментировал изменения в тренировочном процессе с приходом нового наставника команды Ронена Гинзбурга.
«Тренер не знал никого из нас, и поэтому это для него была совершенно новая команда. У каждого были равные шансы получить минуты. В первых играх меня особо не выпускал. Появилась очень серьезная конкуренция, все десять человек могли получать минуты. Первое видео, которое Гинзбург нам показал – «Нимбурк» в Лиге чемпионов во время его работы. Как они бежали и шли на подбор в нападении. Он сказал, что это ключи к победе. Поставил новые комбинации, новые тактики, но основное требование было увеличить скорость игры, потому что у нас состав это позволял. Первые тренировки были напряженными. Честно, думали, что мы вряд ли дотянем, если точно так же продолжим тренироваться. Потом под плей-офф уже все успокоилось. Честно сказать, я не помню чтобы Гинзбург прямо индивидуально с кем-то общался. С Рашадом Воном было пару разговоров и со мной лично. После тренировки он может подозвать, но на минуту-две. Это не такие прямо разговоры, все в основном говорится всей команде».
Благодаря чему у тебя выдался лучший отрезок во второй части сезона в «Прометее»?
«В первую очередь, пришел Гинзбург. У Дениса Лукашова была травма. Я остался единственным первым номером в команде. Поэтому он сразу выпустил меня в старте. Когда играешь 30 минут и знаешь что можешь ошибаться, промахиваться, но все равно будешь на площадке, как-то отпускаешь все мысли в сторону и просто играешь. Почувствовал, что могу быть лидером команды, тянуть за собой а в плей-офф. В серии с «Днепром» травмировались Вон и Лукашов одновременно. Ничего не оставалось, надо было просто стараться выжимать максимум из этой ситуации. Игра с «Днепром» переломная. Забил 7 трехочковых подряд. Все, что не выбрасывал, залетало. Эту игру я не знаю как объяснить, ну а дальше уже как-то оно все само собой пошло».
Напомним, «Прометей» в рамках квалификационного турнира Лиги чемпионов сыграет против «Левски».
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