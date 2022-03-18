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«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»

АСВЕЛ не справился с «Реалом»
Баскетбол Еврокубки
07:50
«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
Фото: euroleaguebasketball.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Жальгирис» – «Анадолу Эфес» 71:85 (19:23, 11:18, 10:24, 31:20)

«Жальгирис»: Кавано (22 + 7 подборов), Нибо (12 + 8 подборов), Улановас (6), Т. Уэбстер (3), Стрелниекс (2) – старт; Милакнис (13), Гиффи (6), Лекавичюс (5), Блажевич (2), Миниотас (0), Янкунас (0).

«Анадолу Эфес»: Мицич (20 + 7 передач), Данстон (11), Ларкин (10 + 8 передач), Морман (8), Андерсон (3 + 7 подборов) – старт; Бобуа (15), Пляйсс (12), Брайант (6), Синглтон (0).

«Олимпиакос» – «Панатинаикос» 101:73 (38:13, 20:20, 20:18, 23:22)

«Олимпиакос»: Везенков (16), Папаниколау (13), Фалль (13), Дорси (7), Уолкап (3) – старт; Слукас (16 + 9 передач), Мартин (13), Маккиссик (10 + 8 подборов + 6 передач), Жан-Шарль (8), Принтезис (2), Ларендзакис (0), Эйси (0).

«Панатинаикос»: Мэйкон (23 + 5 потерь), Папаяннис (18 + 9 подборов), Бохоридис (6), Каселакис (4), Уайт (2) – старт; Недович (16), Хугаз (2), Каввадас (2), Сент-Рос (0), Эванс (0), Мандзукас (0).

«Реал» – АСВЕЛ 70:58 (20:14, 16:16, 15:17, 19:11)

«Реал»: Ябуселе (12), Дек (8), Тавареш (7 + 11 подборов), Ханга (2), Уильямс-Госс (0) – старт; Руди Фернандес (17), Пуарье (10 + 12 подборов), Серхио Юль (9), Эртель (3 + 7 передач), Рэндолф (2), Нуньес (0), Гаруба (0).

АСВЕЛ: Джонс (17), Лайти (11), К. Адетокумбо (8), Вембаняма (3), Лакомб (2) – старт; Окобо (8), Стразель (5), Озетковски (3), Фалль (1), Ховард (0), Гист (0).

Рене Тер Велде
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Новости: Баскетбол

«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
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