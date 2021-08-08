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Женская команда США завоевала золото Олимпийских Игр

В финале баскетбольного турнира в Токио американки обыграли японок
Olympics Токио-2020
07:15
Женская команда США завоевала золото Олимпийских Игр
Фото: Reuters

Женская сборная США в финале баскетбольного турнира Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Японии. Самым результативным игроком встречи стала американка Бриттни Грайнер, набравшая 30 очков.

Олимпиада, Токио (Япония)

Баскетбол. Женщины. Плей-офф. Финал

США – Япония 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19)

США: Грайнер (30), Уилсон (19 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Стюарт (14 + 14 подборов), Таурази (7 + 8 передач), Берд (7) – старт; Грэй (6), Лойд (3), Эткинс (2), Фаулс (2), Коллиер (1), Диггинс-Смит (0), Чарльз (0). 

Япония: Такада (17), Матида (8), Хаяси (4), Акахо (3), Миядзава (3) – старт; Мотохаси (16), Мавули (8), Миеси (5), Окойе (4), Нагаока (2), Тодо (2).

Мужская сборная США по баскетболу также взяла золото Олимпиады в Токио.

Рене Тер Велде
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