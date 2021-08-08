Сборная США взяла четвертое золото Олимпийских Игр подряд
Женская команда США завоевала золото Олимпийских Игр
В финале баскетбольного турнира в Токио американки обыграли японок
07:15
Фото: Reuters
Женская сборная США в финале баскетбольного турнира Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Японии. Самым результативным игроком встречи стала американка Бриттни Грайнер, набравшая 30 очков.
Олимпиада, Токио (Япония)
Баскетбол. Женщины. Плей-офф. Финал
США – Япония 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19)
США: Грайнер (30), Уилсон (19 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Стюарт (14 + 14 подборов), Таурази (7 + 8 передач), Берд (7) – старт; Грэй (6), Лойд (3), Эткинс (2), Фаулс (2), Коллиер (1), Диггинс-Смит (0), Чарльз (0).Япония: Такада (17), Матида (8), Хаяси (4), Акахо (3), Миядзава (3) – старт; Мотохаси (16), Мавули (8), Миеси (5), Окойе (4), Нагаока (2), Тодо (2).
Мужская сборная США по баскетболу также взяла золото Олимпиады в Токио.
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