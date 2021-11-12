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02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс 104:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 100:112 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс 117:107 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс 108:118 Окончен
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18:00 Химик - БК Тернополь 52:44 4-я четверть
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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16:00 Черкасские Мавпы - Днепр -:- Запланирован

Женская сборная Украины готовится ко второму матчу отбора на Евробаскет

Им предстоит встретится со сборной Финляндии
Баскетбол
15:42
Женская сборная Украины готовится ко второму матчу отбора на Евробаскет

14 ноября сборная Украины проведет на выезде второй матч отбора на женский Евробаскет 2023. В этот раз команда Срджана Радуловича встретится с Финляндией (начало в 17:00), которая в первой игре квалификации уступила в гостях Литве (59:69). Сборная Украины, напомним, стартовала в отборе сенсационной домашней победой над Францией, финалистом прошлого Евробаскета (90:71).

Капитан сборной Украины Алина Ягупова:

«По телу мурашки бегают до сих пор. Это шанс доказать, что можно играть душой, бороться и сражаться за каждый мяч. Доказать не только себе, но и всей стране. Для меня это очень большая победа. Я хочу, чтобы было не только мое имя, но и команда сборной. Это был большой шаг для всей страны. Супер эмоции».

Сборная Франции - действующий бронзовый призер Олимпийских игр, на ее счету семь подряд медалей на чемпионатах Европы, хотя пять раз на предыдущих турнирах команда уступала в финалах. А еще это пятая сборная рейтинга FIBA ​​(Украина – 26-я).

Конечно, следующий соперник, Финляндия, не так титулован, но не менее опасен. Впрочем, тренерский штаб и не рассчитывает, что после громкой победы их ждет легкая прогулка. Поэтому настраивает команду на то, что снова потребуется сыграть с максимальной самоотдачей. Что касается прогнозов, то аналитики Parimatch сейчас дают нашей команде 85% на победу.

Главный тренер сборной Украины Срджан Радулович:

«Нужно серьезно восстановиться перед Финляндией. У нас нет возможности расслабиться и сказать, что сегодня обыграли Францию ​​и завтра будет легкая игра с Финляндией. Мы должны выкладываться на 100% в каждом матче».

Чтобы сыграть в финальной части, нам необходимо либо занять первое место в группе, либо стать одной из четырех лучших команд, которые займут вторые места. В общей сложности в квалификации 10 отборочных групп. При этом в рейтинге вторых команд групп не будут учтены результаты против сборных, занявших четвертые места в своих квартетах.

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