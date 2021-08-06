Женская сборная Японии уверенно разобралась с командой Франции на Олимпиаде в Токио
Состоялся второй полуфинальный матч баскетбольного олимпийского турнира в Токио (Япония) среди женских команд.
Хозяйки турнира из Японии крупно обыграли команду Франции. В составе победительниц отметилась Химавари Акахо, набравшая 17 очков и подобравшая 7 подборов.
Олимпийские игры. Токио-2020. Баскетбол. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала
Япония – Франция 87:71 (14:22, 27:12, 27:16, 19:21)
Япония: Акахо (17 + 7 подборов), Миядзава (14 + 7 подборов), Матида (9 + 18 передач), Хаяси (8), Такада (8) – старт; Мавули (9), Окойе (7), Нагаока (5), Миеси (4), Мотохаси (2), Миядзаки (2), Тодо (2).
Франция: Груда (18), Дюше (8), Уильямс (4 + 8 подборов + 7 передач), Мийем (4), Мишель (0) – старт; Фоту (13), Жоаннес (9 + 5 потерь), Шартро (9), Рюпер (6), Вукосавльевич (0), Тшатшуанг (0).
В финале Олимпийских Игр в Токио женская сборная Японии сыграет против команды США. Американки в полуфинале Олимпиады легко обыграли сборную Сербии.
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