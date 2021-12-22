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Женский «Прометей» разгромил «Фрибург» и вышел в 1/8-ю финала Еврокубка

Чемпион Украины провел сильный матч в защите
Баскетбол Еврокубки
20:35
Женский «Прометей» разгромил «Фрибург» и вышел в 1/8-ю финала Еврокубка
Фото: пресс-служба FIBA

Чемпион Украины среди женщин «Прометей» вышел в 1/8-ю финала Еврокубка FIBA, разгромив в ответном матче швейцарский «Фрибург».

В отличии от первой встречи, в этот раз команда Виктории Большаковой сразу же взялась за дело и уже до большого перерыва создала себе комфортный задел в 14 очков. В третьей и четвертой десятиминутка «Прометей» только увеличивал преимущество, которое к концу матча составило более 30 баллов.

Творцами столь уверенной победы «Прометея» стали Юркевичюс (16 очков), Аткинс (12 очков), Холмс (17 очков) и Бабич (12 очков).

Напомним, первый матч завершился победой «Прометея» со счетом 96:82.

Еврокубок. Женщины. 1/16 финала. Ответный матч. Женщины:

«Прометей» – «Фрибург» 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

«Прометей»: Юркевичус 16+8 подборов + 2 перехвата, Холмс 17+9 подборов + 4 перехвата, Аткинс 12+8 подборов + 3 перехвата, Дубровина 2+9 передач 9, Мусиенко 3 — старт, Бабич 12+5 подборов, Рымаренко 9, Игнатенко 4, Мироненко 0, Воробей 0


Сергей Остапенко
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