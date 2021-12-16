17 побед подряд. «Прометей» обыграл «Черкасские Мавпы»
Женский «Прометей» уверенно в гостях переиграл «Фрибург» в первом матче 1/16 финала Еврокубка
Слобожанская команда уступила соперницам лишь в первой четверти
«Фрибург» – «Прометей» / Фото - fiba.basketballЖенский «Прометей» сыграл первый матч 1/16 финала Еврокубка. Слобожанская команда на выезде встречалась со швейцарским «Фрибургом».
«Прометей» одержал победу на площадке арены «Site Sportif Saint-Leonard». Первая половина встречи закончилась с преимуществом хозяев паркета в 10 очков, однако украинки смогли отыграться и выиграли поединок с разницей +14.
Еврокубок. 1/16 финала. Первый матч
«Фрибург» – «Прометей» 82:96 (26:15, 26:27, 15:23, 15:31)
Напомним, что ответный матч против «Фрибурга», «Прометей» проведет 22 декабря на домашней площадке.
Комментарии 0