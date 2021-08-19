Женский «Прометей» узнал первого соперника в Еврокубке

Еще два определятся после квалификаций





Фото: ua.tribuna.com

19 августа прошла жеребьевка женского Еврокубка, где «Прометей» попал в группу B и получил венгерский «Уни Дьер» в качестве первого соперника.



Остальные два соперника «Промерея» станут известны после матчей квалификации Евролиги и Еврокубка.

В отборе Евролиги команды «Атомерому КСК Сексард» (Венгрия), «Кайсери» (Турция) и «Сепси» (Румыния) сыграют между собой в рамках группы. Вторая команда станет соперником «Прометея» в группе B.

Последнее место в группе «Прометея» достанется победителю матча квалификации квалификации Еврокубка между «Элазигом Иль Озеле Идаре» (Турция) и ПАОКом (Греция).

Напомним, ранее «Прометей» объявил о переходе олимпийской чемпионки в составе сборной США – Ариэль Аткинс.