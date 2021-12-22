«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»
Звезда НБА заразилась коронавирусом
У вакцинированного Луки Дончича выявили COVID-19
Лука Дончич / Фото: CBS Sports
Основные игроки «Далласа» Лука Дончич и Трэй Берк заразились COVID-19 и были внесены в коронавирусные протоколы.
Дончич из-за повреждения пропустил 5 последних матчей регулярного чемпионата и должен был вернуться, пока не провалил тест на COVID-19. Теперь игрок проведет 10 дней на самоизоляции и затем должен сдать два чистых теста с интервалом не менее 24 часов.
Отметим, что Берк является единственным игроком команды, отказавшимся от вакцинации.
Ранее в протоколы попали игроки «Далласа» Макси Клебер, Тим Хардуэй-младший, Реджи Буллок и Джош Грин.
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