Звезда НБА заразилась коронавирусом

У вакцинированного Луки Дончича выявили COVID-19





Лука Дончич / Фото: CBS Sports

Основные игроки «Далласа» Лука Дончич и Трэй Берк заразились COVID-19 и были внесены в коронавирусные протоколы.

Дончич из-за повреждения пропустил 5 последних матчей регулярного чемпионата и должен был вернуться, пока не провалил тест на COVID-19. Теперь игрок проведет 10 дней на самоизоляции и затем должен сдать два чистых теста с интервалом не менее 24 часов.

Отметим, что Берк является единственным игроком команды, отказавшимся от вакцинации.

Ранее в протоколы попали игроки «Далласа» Макси Клебер, Тим Хардуэй-младший, Реджи Буллок и Джош Грин.



