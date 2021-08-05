Звездная сборная США вышла в финал Олимпийского турнира

Австралийцы уступили из-за провала в 3-й четверти

Кевин Дюрант / Фото: twitter.com/FIBA

На Олимпийских играх в Токио в первом полуфинале по баскетболу сборная США уверенно обыграла Австралию.



Австралийцы хорошо провели первую половину встречи и даже после большого перерыва были впереди. Однако в третьей четверти американцы сравняли счет, а затем сделали себе очень хороший гандикап в 19 очков.

В финальной четверти сборная США не позволила соперникам сократить отставание.

Лучшим игроком в матче стал Кевин Дюрант, у которого 23 очка и 9 подборов.

Токио-2020. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала

США – Австралия 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23)

США: Дюрэнт (23 + 9 подборов), Букер (20), Холидэй (11 + 8 подборов + 8 передач), Лиллард (5), Адебайо (3 + 8 подборов) – старт; Миддлтон (11), Лавин (9), Тейтум (9), Макги (4), Грин (2), Джонсон (0), Грант (0).

Австралия: Миллс (15 + 8 передач), Лэндейл (11), Инглс (9), Кэй (7), Деллаведова (0) – старт; Экзам (14), Гулдинг (8), Тайбулл (6), Соби (5), Рит (3), Грин (0).