Звездные новички «Прометея» прибыли в Украину

Ди Джей Кеннеди / Фото: Прометей

Президент слобожанского «Прометея» Владимир Дубинский сообщил в Facebook, что в Украину прибыли два звездных новичка команды Ди Джей Кеннеди и Миро Билан.



По словам Дубинского, игроков уже заявили на Лигу чемпионов и 6 октября оба смогут сыграть за команду.

Миро Билан успешно прошел медицинское обследование и провел уже две полноценные тренировки с командой. С нетерпением ждем их выступление.

Все новые игроки в срок заявлены в составе БК «Прометей» в Лиге Чемпионов и смогут принять участие в ближайших играх 6 и 13 октября».