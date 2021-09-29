«Прометей» заключил соглашение с доигровщицей сборной Китая
Звездные новички «Прометея» прибыли в Украину
Вскоре Кеннеди и Билан дебютируют за клуб
Ди Джей Кеннеди / Фото: Прометей
Президент слобожанского «Прометея» Владимир Дубинский сообщил в Facebook, что в Украину прибыли два звездных новичка команды Ди Джей Кеннеди
и Миро Билан.
По словам Дубинского, игроков уже заявили на Лигу чемпионов и 6 октября оба смогут сыграть за команду.
«Последний из наших легионеров Ди Джей Кеннеди, прибыл в Украину и уже едет из Запорожья с нашим менеджером. С утра медицинское обследование и уже после обеда ДиДжей присоединится к команде на вечерней тренировке.
Миро Билан успешно прошел медицинское обследование и провел уже две полноценные тренировки с командой. С нетерпением ждем их выступление.
Все новые игроки в срок заявлены в составе БК «Прометей» в Лиге Чемпионов и смогут принять участие в ближайших играх 6 и 13 октября».
Напомним, ранее «Прометей» успешно стартовал в новом сезоне Суперлиги.
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