Первая медаль Украины! Тищенко и Блашко взяли бронзу в сингл-миксте Оберхофа

12 дополнительных патронов не помешали украинцам подняться на подиум

Артема Тищенко / фото - Biathlon,com.ua

В немецком Оберхофе завершилась одиночная смешанная эстафета, которая проходила в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.



Победителем микста стала команда России, в составе которой бежали Кристина Резцова и Антон Бабиков. Несмотря на штрафной круг и суммарно 12 дополнительных патронов, россияне сумели удержать лидерство, которое захватили перед последним этапом, и финишировали первые, показав время 41:37,1. Серебро гонки досталось сборной Австрии, за которую бежали опытный Симон Эдер и Лиза Тереза-Хаузер. От победителей они отстали на 41,5 секунды.

Тройку лидеров замкнула сборная Украины, в составе Артема Тищенко и Дарьи Блашко. «Синие-желтые» прошли всю дистанцию за 42:40, 7, использовав при этом 12 доп. патронов. Это первый подиум Украины в нынешнем сезоне Кубка мира, второй в карьере для Дарьи Блашко и третий – для Артема Тищенко, причем все три Артем добыл именно в этой дисциплине.

По итогам дня в Кубке наций женская сборная Украины сохранила восьмую позицию, сократив отставание от соперниц из Чехии до 28 баллов. А мужская команда за счет этого успеха переместилась на седьмую строчку, обойдя итальянцев.

Кубок мира. Оберхоф

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+12) 41:37,1

2. Австрия (1+13) +41,5

3. Украина (0+12) +1:03,6

4. Беларусь (1+11) +1:15,2

5. Швеция (2+12) +1:23,6

6. Бельгия (0+13) +1:24,8

Напомним, в мужской эстафете Оберхофа победу одержала сборная Норвегии.