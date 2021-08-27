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2 украинца попали в топ-10 суперспринта летнего чемпионата мира

На экваторе гонки Насыко был лидером
Биатлон
22:45
2 украинца попали в топ-10 суперспринта летнего чемпионата мира
фото - Украинский биатлон

В чешском Нове-Место завершился первый соревновательный день летнего чемпионата мира. В мужском суперспринте лучший результат среди украинцев показали Денис Насыко и Сергей Телень, показав 7 и 8 результаты, соответственно.

Стоит отметить, что на середине гонки Насыко шел первым, ведя за собой остальных, однако 4 обидных промаха на 3-й стрельбе лишили украинца возможности побороться за медаль.

Летний чемпионат мира. Суперспринт, мужчины

1. Георге Бута (0+0+0+0) 19:36,5

2. Ярослав Костюков (0+1+1+0) +11,0

3. Флоран Клод (0+1+0+1) +15,7

...

7. Денис Насыко (0+0+4+0) +34,8

8. Сергей Телень (2+1+0+0) +36,8

12. Виталий Труш (2+0+1+2) +46,1

29. Андрей Доценко (2+1+2+3) +2:16,1

Юлия Джима стала вице-чемпионкой мира в Нове-Место.

Антон Кривенко
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