Абрамова: «Конкретных целей перед собой не ставлю»

Украинская биатлонистка – о предстоящем выступлении на Кубке мира

Фото: kamp-sport.com

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова накануне узнала, что выступит на предстоящем этапе Кубка мира в Хохфильцене вместо Анастасии Меркушиной.

Вчерашняя новость о том, что вы едете на Кубок мира в Хохфильцен вас шокировала? Были готовы к такому развитию событий? Возможно, вам было бы лучше выступить на Кубке IBU, а уже в январе присоединиться к основной команде?

Не ожидала, что уже на этой неделе буду выступать на Кубке мира. Никто не мог подумать, что Анастасия Меркушина заболеет и отправят на обследование в Украину. Также не думала, что сестры Семеренко будут отправлены на Кубок IBU. Хочу поблагодарить тренера за возможность проявить себя. Настраиваю себя только на позитив.

Какие ожидания от спринта, который пройдет в пятницу? Какие цели ставите перед собой на эту гонку?

На Кубке мира хочу проверить свой уровень готовности. Конкретных целей перед собой не ставлю. Сделаю все, что в моих силах. Надеюсь, что не разочарую себя, тренеров и болельщиков.

Напомним, ранее эксклюзивно для XSPORT Абрамова поделилась ожиданиями от олимпийского сезона.