Кривонос, Блашко и Белкина выступят в спринте на первом этапе Кубка IBU
Белкина пропустила этап Кубка IBU из-за высокой температуры
Сейчас украинка восстанавливает свою форму
17:28
Надежда Белкина / Фото: скрин-шот
Украинская биатлонистка Надежда Белкина рассказала YouTube-каналу Biathlon News
о том, почему пропустила этап Кубка IBU в Шушене.
«Я пропустила Шушен из-за того, что у меня была температура 37 и выше. Поэтому не было никакой работы, я целую неделю просто просидела. Сейчас потихоньку вхожу в форму.
Мне было тяжело после болезни, скоростной работы не было, дышалось очень тяжело. Сейчас уже легче».
Напомним, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко не выступят на первом этапе Кубка мира в 2022 году.
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