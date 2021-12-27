Белкина пропустила этап Кубка IBU из-за высокой температуры

Сейчас украинка восстанавливает свою форму

Надежда Белкина / Фото: скрин-шот

Украинская биатлонистка Надежда Белкина рассказала YouTube-каналу Biathlon News о том, почему пропустила этап Кубка IBU в Шушене.



«Я пропустила Шушен из-за того, что у меня была температура 37 и выше. Поэтому не было никакой работы, я целую неделю просто просидела. Сейчас потихоньку вхожу в форму. Мне было тяжело после болезни, скоростной работы не было, дышалось очень тяжело. Сейчас уже легче».

Напомним, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко не выступят на первом этапе Кубка мира в 2022 году.



