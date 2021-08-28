Белкина пропустит спринт на чемпионате мира из-за недомогания

Биатлонистка отправиться на обследование в Украину

Эксклюзив

Фото - XSPORT

Украинская биатлонистка Надежда Белкина не выйдет на старт спринтерской гонки на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. Как стало известно XSPORT.ua, спортсменка чувствует определенное недомогание, в связи с чем по окончанию соревнований отправиться на обследование в Киев.

Как сообщила сама Надежда, ее состояние ухудшилось после сбора в Антхольце, где женская сборная Украины находилась перед чемпионатом мира. Уже по приезду в Чехию у Белкиной появилась тошнота, и слабость.

При этом на контрольных гонках команды в Антхольце украинка чувствовала себя отлично, и показывала одни из лучших результатов в команде. После обследования биатлонистка надеется вернуться в расположение команды, и продолжить тренировочный сбор в Рупольдинге.

Отметим, что после этого женская команда в полном составе планирует выступить на чемпионате Украины, который состоится в Чернигове в конце сентября.

Напомним, пока что единственную медаль в копилку сборной Украины в Нове-Место принесла Юлия Джима.

Максим Чеберяка, из Нове-Место, специально для XSPORT.ua