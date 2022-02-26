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Без флага, герба, гимна и рейтинговых очков. В IBU жестко взялись за россию и беларусь

Их биатлонистам придется выступать в нейтральном статусе
Биатлон
18:12
Без флага, герба, гимна и рейтинговых очков. В IBU жестко взялись за россию и беларусь
Фото - IBU

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов занял жесткую позицию в отношении россии и беларуси из-за начала полномасштабной войны на территории Украины.

В IBU осудили действия этих стран и выразили соболезнования пострадавшим. Также там заявили, что находятся в постоянном диалоге с Федерацией биатлона Украины и предложили практическую поддержку, уточнив, что наши биатлонисты, действительно, не будут выступать на оставшихся в сезоне соревнованиях. Однако, чтобы поддержать команду Украины, желто-синий флаг будет поднят на каждом мероприятии IBU.

Как только ситуация позволит украинцам вновь выступать на соревнованиях, Союз готов помочь финансово, логистически и в спортивном плане.

Что касательно россии и беларуси, то в IBU решили, что не хотят видеть их команды на своих соревнованиях, однако будут приглашать отдельных спортсменов. Правда, с определенными условиями.

Они смогут выступать без флагов, каких-либо национальных символов, гербов. Их одежда должна быть нейтрального цвета без каких-либо проявлений причастности к россии или беларуси. Гимнов этих стран на соревнованиях IBU тоже не будет. Их очки не будут идти в зачет Кубка наций или эстафет.

После этой новости Союз биатлонистов россии заявил, что сам отказывается выступать на оставшихся этапах Кубка мира. Для этой страны нормально принимать решения, не спросив мнения тех, вместо кого их принимают. Правда, никто не исключает, что их спортсмены все же проявят голос и будут выступать на соревнованиях по собственной инициативе.

На контрасте с IBU выделяется FIVB. Там решили не отобрать у россии чемпионат мира по волейболу, заявив, что спорт вне политики.

Сергей Лукьяненко
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Новости: Биатлон

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