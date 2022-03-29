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Без россии и беларуси. IBU приостановил членство двух организаций

Международный союз биатлонистов считает, что обе организации портят репутацию
Биатлон
14:13
Без россии и беларуси. IBU приостановил членство двух организаций
Международный союз биатлонистов сообщил, что членство россии и беларуси в организации приостановлено. Соответствующее решение принял Исполнительный совет IBU единогласно.

 Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта. 


Также Исполнительный совет считает, что российская война в Украине остановила деятельность Федерации биатлона Украины. И было бы несправедливо, если бы национальные федерации россии и беларуси продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU.

Однако в заявлении сказано, что в случае изменения обстоятельств решение может быть пересмотрено.

Ранее IBU поддержал Украину после вторжения российских войск
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