Украинская биатлонистка поменяла винтовку на автомат ради защиты Украины
Без россии и беларуси. IBU приостановил членство двух организаций
Международный союз биатлонистов считает, что обе организации портят репутацию
14:13
Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта.
Также Исполнительный совет считает, что российская война в Украине остановила деятельность Федерации биатлона Украины. И было бы несправедливо, если бы национальные федерации россии и беларуси продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU.
Однако в заявлении сказано, что в случае изменения обстоятельств решение может быть пересмотрено.
Ранее IBU поддержал Украину после вторжения российских войск.