Без сестер Семеренко. Определен состав сборной Украины
Федерация биатлона Украины назвала основные составы команд на сезон-2022/23.
Мужской состав еще не укомплектован до конца – на последнее вакантное место претендуют Артем Тищенко и Денис Насыко.
Женская команда осталась без олимпийских чемпионок Валентины и Виты Семеренко. Отметим, что после Олимпиады-2022 президент ФБУ Владимир Брынзак заявлял, что кроме сестер Семеренко команду покинет также и Елена Билосюк.
Женская команда «А»:
Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.
Мужская команда «А»:
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал та Тарас Лесюк.
Напомним, что женская команда осталась без старшего тренера – кто займет место Уроша Велепеца станет известно уже вскоре. Сообщается, что это будет украинский специалист. Тренерский штаб у мужчин не претерпел изменений.
Велепец рассказал XSPORT о причинах расставания со сборной Украины.