Без сестер Семеренко. Определен состав сборной Украины

В мужской команде «А» осталось одно место, на которое претендуют Насыко и Тищенко

Сестры Семеренко / Фото: biathlon.com.ua

Федерация биатлона Украины назвала основные составы команд на сезон-2022/23.

Мужской состав еще не укомплектован до конца – на последнее вакантное место претендуют Артем Тищенко и Денис Насыко.

Женская команда осталась без олимпийских чемпионок Валентины и Виты Семеренко. Отметим, что после Олимпиады-2022 президент ФБУ Владимир Брынзак заявлял, что кроме сестер Семеренко команду покинет также и Елена Билосюк.

Женская команда «А»:

Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.

Мужская команда «А»:

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал та Тарас Лесюк.

Напомним, что женская команда осталась без старшего тренера – кто займет место Уроша Велепеца станет известно уже вскоре. Сообщается, что это будет украинский специалист. Тренерский штаб у мужчин не претерпел изменений.

Велепец рассказал XSPORT о причинах расставания со сборной Украины.