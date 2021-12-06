Билосюк: «Интересно сравнить себя с лидерами»

Фото: Андрей Иванов

Биатлонистка сборной Украины Елена Билосюк прокомментировала результат командной эстафеты на втором этапе Кубка мира:



Конечно, мы расстроены результатом, угрюмые. Никто не ожидает быть в десятке на старте сезона. Понимаем, что можем бежать лучше и очень надеемся, что на ближайших Кубках мира выйдем на другой уровень. Так бегать точно никто не хочет.