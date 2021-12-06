Сборная Украины провалилась в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
Билосюк: «Интересно сравнить себя с лидерами»
В эстафете украинки финишировали десятыми
Фото: Андрей Иванов
Биатлонистка сборной Украины Елена Билосюк прокомментировала результат командной эстафеты на втором этапе Кубка мира:
Было более интересно, смогу ли я бороться с лидерами. И хотя оторвалась от канадки, все равно хотелось еще добавлять, чтобы понимать, где мои границы сейчас, чтобы потом трезво смотреть на ситуацию. На первом круге соперницы далеко были от меня. Даже не бросалась, понимала, что нужно постепенно входить на дистанцию. На втором круге у меня была эстонка, я ее обошла и одна ехала. А на финише – канадка, я ее тоже обошла и ехала сама. Поэтому интересно будет посмотреть, где я нахожусь относительно лидеров.
Конечно, мы расстроены результатом, угрюмые. Никто не ожидает быть в десятке на старте сезона. Понимаем, что можем бежать лучше и очень надеемся, что на ближайших Кубках мира выйдем на другой уровень. Так бегать точно никто не хочет.
Напомним, что следующие этапы пропустят Вита и Валя Семеренко.